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Крымский мост — очередь за час выросла в шесть раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. У Крымского моста в течение часа кратно увеличилась очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 7 часов утра в четверг со стороны Керчи проезда ожидали 70 авто.

«В очереди со стороны Керчи находится 420 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — сказано в сообщении по состоянию на 8 часов утра.

Со стороны Тамани заторов перед пунктом досмотра по-прежнему нет.

Порядка семи тысяч автомобилей ежедневно приезжают на полуостров по Крымскому мосту, еще около пяти тысяч — через пункты пропуска на админгранице с Херсонской областью, сообщал ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.