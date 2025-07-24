Крымский мост — очередь за час выросла в шесть раз

По состоянию на 7 часов утра в четверг со стороны Керчи проезда ожидали 70 авто.
«В очереди со стороны Керчи находится 420 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — сказано в сообщении по состоянию на 8 часов утра.
Со стороны Тамани заторов перед пунктом досмотра по-прежнему нет.
Порядка семи тысяч автомобилей ежедневно приезжают на полуостров по Крымскому мосту, еще около пяти тысяч — через пункты пропуска на админгранице с Херсонской областью, сообщал ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.