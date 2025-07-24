Эксперты раскрыли новосибирцам пользу персиков для мозга и сердца

Чтобы сделать творожное мороженое с персиком, нужно взять обезжиренный творог, йогурт, один персик и немного мёда. Сначала смешайте творог с йогуртом, чтобы не было комков (можно даже протереть творог через сито). Затем добавьте мёд и перемешайте. Персик нужно помыть, почистить и порезать на кубики, а потом добавить к творожной массе. Всё это разлейте по формочкам и поставьте в морозилку. Через полтора-два часа мороженое будет готово.