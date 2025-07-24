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Эксперты раскрыли новосибирцам пользу персиков для мозга и сердца

Персики богаты клетчаткой, витамином С и калием.

Источник: Om1 Новосибирск

Персики — это не только вкусный летний фрукт, но и ценный источник питательных веществ, поддерживающих здоровье мозга, иммунитета и сердечно-сосудистой системы. Об этом заявляют эксперты, сообщает Pravda.Ru.

Персики состоят на 89% из воды и содержат электролиты, что способствует удержанию жидкости в организме. Кроме того, они богаты клетчаткой, витамином С и калием. В одном среднем персике содержится около 285 мг калия, необходимого для работы нервной системы и поддержания баланса жидкости.

Флавоноиды и каротиноиды в составе персиков помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживают когнитивные функции. Антиоксиданты в этих фруктах обладают потенциальным противораковым действием.

Сырые персики с кожурой содержат около 4% рекомендуемой суточной нормы витамина А и 13% витамина С, а также клетчатку, которая поддерживает здоровье кишечника.

В качестве примера полезного десерта приводится рецепт творожного мороженого с персиком, который легко приготовить в домашних условиях.

Чтобы сделать творожное мороженое с персиком, нужно взять обезжиренный творог, йогурт, один персик и немного мёда. Сначала смешайте творог с йогуртом, чтобы не было комков (можно даже протереть творог через сито). Затем добавьте мёд и перемешайте. Персик нужно помыть, почистить и порезать на кубики, а потом добавить к творожной массе. Всё это разлейте по формочкам и поставьте в морозилку. Через полтора-два часа мороженое будет готово.