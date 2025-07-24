Китай столкнулся с крупнейшей вспышкой опасного вируса: с начала месяца заболели свыше 3000 человек

В китайской провинции Гуандун зафиксирована серьезная вспышка лихорадки чикунгунья. По данным Bloomberg, с начала июля в городе Фошань выявлено более 3100 случаев заболевания. Это самая масштабная вспышка вируса с момента его появления на материковом Китае (около двадцати лет назад).
Как сообщили местные власти, первый завозной случай заболевания обнаружили в начале июля. В ответ на распространение вируса в провинции усилили меры по борьбе с комарами. Жителям рекомендовали устранять стоячую воду и следить за состоянием дренажных систем.
Эпидемиологи отмечают, что тропические болезни, включая лихорадку денге, малярию и вирус Зика, стали появляться в новых регионах. Эксперты связывают это с изменением климата, из-за которого комары расширяют ареал обитания. Рост международных поездок и отсутствие иммунитета у населения также способствуют распространению заболеваний.
Тем временем в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России не зафиксированы случаи лихорадки чикунгунья, которая вспыхнула в Китае. В стране отсутствуют условия для местной циркуляции возбудителя заболевания, подчеркнули в ведомстве.