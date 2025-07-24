Китай столкнулся с крупнейшей вспышкой опасного вируса: с начала месяца заболели свыше 3000 человек

В китайской провинции Гуандун зафиксирована серьезная вспышка лихорадки чикунгунья. По данным Bloomberg, с начала июля в городе Фошань выявлено более 3100 случаев заболевания. Это самая масштабная вспышка вируса с момента его появления на материковом Китае (около двадцати лет назад).