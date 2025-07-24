Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами следователей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В 2025 году следователи возместили более 51 миллиарда рублей ущерба россиянам и государству, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин.
«В ходе следствия гражданам и государству был возмещен ущерб на сумму более 51 миллиарда рублей, также приняты меры к аресту имущества на сумму почти 70 миллиардов рублей», — сказал он в преддверии Дня сотрудника органов следствия.
При этом за весь 2025 год сотрудники СК направили в суды 40,8 тысячи уголовных дел, из которых большая часть — о преступлениях против личности.
День сотрудника органов следствия отмечается ежегодно 25 июля.