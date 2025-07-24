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В Совфеде призвали запретить пункты выдачи товаров и склады в жилых домах

Сенатор Голов предложил запретить размещение складов и ПВЗ в жилых домах.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор Олег Голов призвал запретить организацию в жилых зданиях пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а также складов для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторы). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на его письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Парламентарий назвал деятельность дарксторов серьезной проблемой, поскольку они приводят к системным нарушениям прав граждан, создают угрозу здоровью и безопасности жильцов.

Как отмечает Голов, каждый день в непосредственной близости от жилых домов оказываются до 15 грузовиков, а это может привести к повреждению личного транспорта жильцов и элементов фасадов зданий. Кроме того, из-за такого транспорта оказываются заблокированы подъезды к жилым домам, что затрудняет доступ экстренных служб.

Голов предложил законодательно закрепить понятие «даркстор», введя запрет на размещение таких объектов в многоквартирных жилых домах.

Ранее в Совфеде разработали законопроект, который ограничит возможность открывать новые ПВЗ тем маркетплейсам, доля которых в онлайн-продажах за предыдущий год превышает 25%.