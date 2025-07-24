В Совфеде призвали запретить пункты выдачи товаров и склады в жилых домах

Как отмечает Голов, каждый день в непосредственной близости от жилых домов оказываются до 15 грузовиков, а это может привести к повреждению личного транспорта жильцов и элементов фасадов зданий. Кроме того, из-за такого транспорта оказываются заблокированы подъезды к жилым домам, что затрудняет доступ экстренных служб.