В Совфеде призвали запретить пункты выдачи товаров и склады в жилых домах

Сенатор Олег Голов призвал запретить организацию в жилых зданиях пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а также складов для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторы). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на его письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
Парламентарий назвал деятельность дарксторов серьезной проблемой, поскольку они приводят к системным нарушениям прав граждан, создают угрозу здоровью и безопасности жильцов.
Как отмечает Голов, каждый день в непосредственной близости от жилых домов оказываются до 15 грузовиков, а это может привести к повреждению личного транспорта жильцов и элементов фасадов зданий. Кроме того, из-за такого транспорта оказываются заблокированы подъезды к жилым домам, что затрудняет доступ экстренных служб.
Голов предложил законодательно закрепить понятие «даркстор», введя запрет на размещение таких объектов в многоквартирных жилых домах.
Ранее в Совфеде разработали законопроект, который ограничит возможность открывать новые ПВЗ тем маркетплейсам, доля которых в онлайн-продажах за предыдущий год превышает 25%.