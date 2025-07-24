Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 24 июля 2025 года

Последние новости за сегодня — 24 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 июля 2025.

Мединский и Умеров подвели итоги третьего раунда переговоров

Источник: РИА "Новости"

После встречи в Стамбуле главы российской и украинской делегаций вышли к журналистам с заявлениями. Владимир Мединский рассказал, что темой обсуждения на переговорах стали позиции, изложенные в меморандумах. Рустам Умеров подчеркнул, что Украина предложила встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Украинские БПЛА атаковали Сочи

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 24 июля курортный Сочи и федеральная территория Сириус подверглись атаке дронов ВСУ. Средства ПВО перехватили 39 беспилотников над акваториями Черного и Азовского морей и Краснодарским краем. В Сочи в результате падения обломков БПЛА погибла женщина, в Сириусе загорелась нефтебаза.

В МИД ФРГ заявили, что у Киева будет возможность «действовать» на территории РФ

Источник: AP 2024

Глава МИД Германии Йохан Вадефуль в интервью рассказал, что украинские военные смогут «действовать на территории России». Министр отказался уточнить информацию, чтобы не «раскрывать Путину», какие системы вооружения бундесвер передает украинским военным.

СМИ раскрыли, кто влияет на решения Трампа по России, Китаю и Ирану

Источник: AP 2024

Газета Financial Times опубликовала статью, в которой назвала госсекретаря США Марко Рубио ответственным за решения американского президента Дональда Трампа, связанные с Россией, Китаем и Ираном. По мнению издания, глава Госдепа убедил республиканца занять жесткую позицию по отношению к этим странам.

Цены на нефть из Азербайджана рухнули из-за хлора

Источник: AP 2024

Стоимость азербайджанской нефти снизилась после того, как в СМИ стала появляться информация о качестве сырья, которое экспортирует республика. В сырой нефти обнаружили органические хлориды, способные повредить оборудование нефтеперерабатывающих заводов.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше