Главные новости 24 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 июля 2025.
Мединский и Умеров подвели итоги третьего раунда переговоров
После встречи в Стамбуле главы российской и украинской делегаций вышли к журналистам с заявлениями. Владимир Мединский рассказал, что темой обсуждения на переговорах стали позиции, изложенные в меморандумах. Рустам Умеров подчеркнул, что Украина предложила встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Украинские БПЛА атаковали Сочи
В ночь на 24 июля курортный Сочи и федеральная территория Сириус подверглись атаке дронов ВСУ. Средства ПВО перехватили 39 беспилотников над акваториями Черного и Азовского морей и Краснодарским краем. В Сочи в результате падения обломков БПЛА погибла женщина, в Сириусе загорелась нефтебаза.
В МИД ФРГ заявили, что у Киева будет возможность «действовать» на территории РФ
СМИ раскрыли, кто влияет на решения Трампа по России, Китаю и Ирану
Газета Financial Times опубликовала статью, в которой назвала госсекретаря США Марко Рубио ответственным за решения американского президента Дональда Трампа, связанные с Россией, Китаем и Ираном. По мнению издания, глава Госдепа убедил республиканца занять жесткую позицию по отношению к этим странам.
Цены на нефть из Азербайджана рухнули из-за хлора
Стоимость азербайджанской нефти снизилась после того, как в СМИ стала появляться информация о качестве сырья, которое экспортирует республика. В сырой нефти обнаружили органические хлориды, способные повредить оборудование нефтеперерабатывающих заводов.