Главные новости 24 июля 2025 года

После встречи в Стамбуле главы российской и украинской делегаций вышли к журналистам с заявлениями. Владимир Мединский рассказал, что темой обсуждения на переговорах стали позиции, изложенные в меморандумах. Рустам Умеров подчеркнул, что Украина предложила встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.