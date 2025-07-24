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Прокуратура Новосибирской области помогла вернуть жителям более 25 миллионов

Большинство исков касались нарушений трудовых прав, особенно при неофициальном трудоустройстве.

Источник: Комсомольская правда

За полгода прокуроры региона подали около 200 исков в защиту трудовых прав граждан. По ним уже выплачено более 25 миллионов рублей компенсаций. О результатах работы рассказала КП-Новосибирск и. о. начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Прокуратуры Новосибирской области Любовь Прашко.

По словам представителя прокуратуры, значительная часть дел касается работников, занятых неофициально. Такие сотрудники особенно уязвимы, ведь работодатели часто уклоняются от выплат заработной платы, компенсаций и других обязательств.

Прокуратура активно защищает их интересы в судах. В большинстве случаев иски удовлетворяются полностью или частично, а люди получают законные выплаты.

В числе распространённых проблем — задолженности по зарплате, незаконное увольнение и отказ в оформлении трудового договора.