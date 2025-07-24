Прокуратура Новосибирской области помогла вернуть жителям более 25 миллионов

За полгода прокуроры региона подали около 200 исков в защиту трудовых прав граждан. По ним уже выплачено более 25 миллионов рублей компенсаций. О результатах работы рассказала КП-Новосибирск и. о. начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Прокуратуры Новосибирской области Любовь Прашко.