Голос рока на питерских стенах: В сквере Цоя появилось граффити с Оззи Осборном

Ранее мы рассказывали о жизненном пути Оззи Осборна. Он был культовым рок-музыкантом и сооснователем группы Black Sabbath, скончался 22 июля. Его жизнь стала символом пути от бедности и ошибок к всемирной славе. Музыкант ушёл из жизни утром, в окружении семьи.