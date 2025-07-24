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Голос рока на питерских стенах: В сквере Цоя появилось граффити с Оззи Осборном

На гаражной стене в сквере Виктора Цоя на Зверинской улице в Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением легендарного рок-музыканта и фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна (Джон Майкл Осборн). Об этом сообщила газета «Известия».

Источник: Life.ru

В Петербурге в сквере Цоя нарисовали граффити с Оззи Осборном. Видео © Telegram / РЕН ТВ | Новости.

«Получилось достаточно красиво. Это современные городские фрески. Краска въедается в структуру стены и там остаётся», — оценил стрит-арт автор граффити с Цоем Олег Лукьянов.

Рисунок появился 23 июля и сразу привлёк внимание горожан. По словам Лукьянова, стрит-арт с изображением Оззи — это дань уважения музыканту и признание его вклада в мировую рок-культуру. Жители Петербурга поддержали инициативу.

Ранее мы рассказывали о жизненном пути Оззи Осборна. Он был культовым рок-музыкантом и сооснователем группы Black Sabbath, скончался 22 июля. Его жизнь стала символом пути от бедности и ошибок к всемирной славе. Музыкант ушёл из жизни утром, в окружении семьи.