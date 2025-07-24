В России предложили ввести обязательные пенсионные отчисления для самозанятых в размере 2% от их дохода для формирования будущей пенсии. С таким предложением депутат Мособлдумы Анатолий Никитин намерен обратиться в правительство РФ. Об этом сообщает РИА Новости.