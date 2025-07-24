В России предложили ввести обязательные пенсионные отчисления для самозанятых в размере 2% от их дохода для формирования будущей пенсии. С таким предложением депутат Мособлдумы Анатолий Никитин намерен обратиться в правительство РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, россияне, которые работают легально и платят налоги должны иметь гарантированное право на страховую пенсию, что соответствует и 39-й статье Конституции, и принципам справедливости.
«Предлагаю ввести обязательные пенсионные отчисления для самозанятых — 2% от дохода, но не ниже установленного минимума», — сказал Никитин.
По его словам, принцип добровольных отчислений низкоэффективен и не гарантирует самозанятым достойной пенсии. А это снижает желание граждан регистрироваться в качестве самозанятых.
Не так давно Российский президент Владимир Путин поручил до 1 ноября 2025 года представить предложения по улучшению налогового режима для самозанятых.
Ранее сайт KP.RU писал, самозанятым россиянкам могут предоставить право на оплачиваемые больничные и декретные. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в конце мая.