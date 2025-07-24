Почти 135 тысяч прикамцев ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации

Напомним, что сегодня пермяки могут самостоятельно отслеживать свой статус у судебных приставов, проверяя в режиме онлайн наличие задолженностей и действующих ограничений, в том числе на выезд заграницу. Также гражданам стоит принять во внимание тот факт, что сейчас постановления о временном запрете на выезд должника за пределы РФ стали бессрочными и действующими до полного исполнения наложенных судом обязательств.