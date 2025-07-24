Почти 135 тысяч прикамцев ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации

За 6 месяцев 2025 года судебными приставами Пермского края вынесено 134 890 постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы РФ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество невыездных граждан увеличилось более чем в 1,5 раза.
Применение данной меры позволило взыскать долги на общую сумму около 828 млн рублей.
Напомним, что сегодня пермяки могут самостоятельно отслеживать свой статус у судебных приставов, проверяя в режиме онлайн наличие задолженностей и действующих ограничений, в том числе на выезд заграницу. Также гражданам стоит принять во внимание тот факт, что сейчас постановления о временном запрете на выезд должника за пределы РФ стали бессрочными и действующими до полного исполнения наложенных судом обязательств.
На Едином портале госуслуг функционирует цифровой сервис Федеральной службы судебных приставов, который позволяет за считанные секунды узнать о наличии ограничения на пересечение границ России. Там же можно оплатить задолженность, послужившую причиной меры принудительного исполнения, и направить судебному приставу ходатайство о снятии запрета.
Стоит учесть, что на полное снятие ограничения может понадобиться некоторое время, поэтому озаботиться беспрепятственным выездом заграницу необходимо заранее.