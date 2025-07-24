Глава союза дачников Чаплин рассказал, как не испортить дачный отдых

В беседе с NEWS.ru он рассказал о самых распространенных разногласиях между соседями на дачах. Чаплин напомнил, что дача является местом отдыха и единения с природой, и шум ранним утром или поздним вечером может испортить отдых окружающим. Депутат подчеркнул, что в большинстве регионов ночным временем, когда нельзя нарушать тишину, считается период с 23:00 до 7:00.