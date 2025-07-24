Глава союза дачников Чаплин рассказал, как не испортить дачный отдых

Соблюдение закона о тишине поможет дачникам не испортить летний отдых, считает депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
В беседе с NEWS.ru он рассказал о самых распространенных разногласиях между соседями на дачах. Чаплин напомнил, что дача является местом отдыха и единения с природой, и шум ранним утром или поздним вечером может испортить отдых окружающим. Депутат подчеркнул, что в большинстве регионов ночным временем, когда нельзя нарушать тишину, считается период с 23:00 до 7:00.
Чаплин отметил, что часто люди ссорятся из-за содержания домашних животных. Он напомнил, что собаки должны находиться на территории участка, чтобы не создавать неудобств другим жителям.
Нередко предметом споров между соседями являются деревья, ветви которых заходят на соседние участки. Чаплин отметил, что по закону собранные с вашей территории фрукты принадлежат вам. При этом он призвал к разумному компромиссу в этом вопросе.
По словам депутата, разногласия могут возникнуть также из-за строительных норм. Споры о границах являются одними из самых сложных. В связи с этим Чаплин подчеркнул важность межевания, которое позволит избежать многих проблем.
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