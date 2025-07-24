Сенатор Голов предложил запретить открывать пункты выдачи на первых этажах зданий

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) и дарксторы необходимо запретить размещать на первых этажах жилых домов. С таким предложением в четверг, 24 июля, выступил сенатор Олег Голов.
Он уже направил письмо с соответствующей инициативой главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
Причиной такого решения стали жалобы россиян на постоянный шум, загруженность дворов и их загрязнение. Именно из-за объектов дистанционной торговли в жилых домах местным приходится сталкиваться с проблемами.
— Особенно острой проблема становится в старых жилых районах с плотной застройкой, где дворовые территории изначально не рассчитаны на интенсивное движение грузового транспорта, — уточнил сенатор.
Кроме того, из-за отсутствия юридического определения понятия «даркстор» многие организации забывают о санитарных и жилищных нормах, цитируют сенатора в газете «Известия».
Недавно маркетплейс Wildberries отменил требование об обязательном открытии счетов в «Вайлдберриз банке» для новых продавцов после предостережения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).