Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге могут закрыть навсегда

Он добавил, что сейчас главную городскую локацию украшают созданные в рамках проекта клумбы, малые архитектурные формы, деревья, создан помост для танцев. Также появилась архитектурная подсветка с различными сценариями работы. Конструкции легко монтируются. И поэтому площадь 1905 года теперь можно оперативно приспособить для спортивных и музыкальных мероприятий, выставок, фестивалей и ярмарок.