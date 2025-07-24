Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге могут закрыть навсегда

В Екатеринбурге навсегда могут закрыть парковку на площади 1905 года. После окончания проекта «Лето на площади» рабочие приступят к монтажу ледового катка, написал в Telegram-канале градоначальник Алексей Орлов.
«Многие годы на площади 1905 года располагалась парковка. Это, безусловно, не украшало наш город, не придавало ему столичного статуса. Жители, и в особенности молодёжь, поддержали нашу идею создать в самом центре Екатеринбурга многофункциональное пространство для отдыха и активностей», — отметил Орлов.
Он добавил, что сейчас главную городскую локацию украшают созданные в рамках проекта клумбы, малые архитектурные формы, деревья, создан помост для танцев. Также появилась архитектурная подсветка с различными сценариями работы. Конструкции легко монтируются. И поэтому площадь 1905 года теперь можно оперативно приспособить для спортивных и музыкальных мероприятий, выставок, фестивалей и ярмарок.
В таком виде площадь останется до конца сентября. А затем на ней начнут монтаж ледового катка. В декабре он откроется для всех желающих и проработает до середины февраля, а возможно и дольше.