Врач Соломатина оценила тренд на использование грудного молока в кулинарии

Использование грудного молока в кулинарии — это спорный тренд, к которому есть много вопросов. Такое мнение выразила врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, термическая обработка влияет на полезные свойства молока. Кроме того, она напомнила, что грудное молоко богато иммуноглобулинами, которые помогают сформироваться младенческой иммунной системе.
— Эти антитела помогают ребенку противостоять вирусам, бактериям и аллергенам, позволяя адекватно реагировать на агрессивную внешнюю среду после рождения, — заявила врач.
Она добавила, что для взрослых употребление грудного молока в небольших количествах не представляет опасности, однако после термической обработки полезные свойства жидкости утрачиваются.
Соломатина заключила, что грудное молоко немного полезнее обычного, однако тренд на его использование в кулинарии, вероятно, скоро исчезнет, передает Life.ru.
До этого врач-диетолог рассказала, что оставленный на несколько часов заваренный чай, на котором образуется характерная пленка, опасен для здоровья из-за появления токсинов и канцерогенов.