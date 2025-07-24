Санстанция отреагировала на клубнику с плесенью и воробьев на булках в Минске

Санстанция отреагировала на видео покупателей минских гипермаркетов с заплесневевшей клубникой и птицами в хлебном отделе, пишет агентство «Минск-Новости».
Скандальные видео в популярной соцсети TikTok опубликовали покупатели. В одном ролике блогер с возмущением показала покупку в гипермаркете на улице Кальварийская, 24: «Гнилая клубника с плесенью за 42,99. Как вам такое?!». Еще одно короткое видео было уже из другого магазина на проспекте Победителей, 89, где хлебобулочный отдел облюбовали воробьи и другие птицы.
Специалисты районных центров гигиены и эпидемиологии проверили торговые точки. Санэпидемилоги пояснили, что в момент проверки в торговле не было обнаружено некачественной клубники, также были предоставлены все документы на продукцию.
— По факту реализации 19 июля клубники с признаками порчи (плесени) начат административный процесс в отношении ответственного должностного лица, — уточнили специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.
А вот проверка магазина с воробьями среди булок показала, что в этом торговом объекте есть и другие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В целом санитарно-техническое состояние объекта оценили как неудовлетворительное.
Санстанция пришла к выводу, что продукцию здесь продавали в условиях, которые не обеспечивали предотвращение ее порчи и защиту от загрязнения.
— На объекте зафиксировано наличие птиц, — подтвердили в санстанции.
Этому торговому объекту сказали приостановить производство и реализацию товаров до устранения нарушений. Также в отношении ответственного лица начнут административный процесс.
Тем временем МАРТ отреагировал на «пластиковые» помидоры и гнилые фрукты в продаже.
А еще МАРТ сказал, что требования к маркетплейсам и интернет-продавцам уровняют в Беларуси.