Санстанция отреагировала на клубнику с плесенью и воробьев на булках в Минске

Скандальные видео в популярной соцсети TikTok опубликовали покупатели. В одном ролике блогер с возмущением показала покупку в гипермаркете на улице Кальварийская, 24: «Гнилая клубника с плесенью за 42,99. Как вам такое?!». Еще одно короткое видео было уже из другого магазина на проспекте Победителей, 89, где хлебобулочный отдел облюбовали воробьи и другие птицы.