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Санстанция отреагировала на клубнику с плесенью и воробьев на булках в Минске

Санстанция проверила гипермаркеты Минска после видео с плесенью и птицами.

Источник: Комсомольская правда

Санстанция отреагировала на видео покупателей минских гипермаркетов с заплесневевшей клубникой и птицами в хлебном отделе, пишет агентство «Минск-Новости».

Скандальные видео в популярной соцсети TikTok опубликовали покупатели. В одном ролике блогер с возмущением показала покупку в гипермаркете на улице Кальварийская, 24: «Гнилая клубника с плесенью за 42,99. Как вам такое?!». Еще одно короткое видео было уже из другого магазина на проспекте Победителей, 89, где хлебобулочный отдел облюбовали воробьи и другие птицы.

Специалисты районных центров гигиены и эпидемиологии проверили торговые точки. Санэпидемилоги пояснили, что в момент проверки в торговле не было обнаружено некачественной клубники, также были предоставлены все документы на продукцию.

— По факту реализации 19 июля клубники с признаками порчи (плесени) начат административный процесс в отношении ответственного должностного лица, — уточнили специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

А вот проверка магазина с воробьями среди булок показала, что в этом торговом объекте есть и другие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В целом санитарно-техническое состояние объекта оценили как неудовлетворительное.

Санстанция пришла к выводу, что продукцию здесь продавали в условиях, которые не обеспечивали предотвращение ее порчи и защиту от загрязнения.

— На объекте зафиксировано наличие птиц, — подтвердили в санстанции.

Этому торговому объекту сказали приостановить производство и реализацию товаров до устранения нарушений. Также в отношении ответственного лица начнут административный процесс.

Тем временем МАРТ отреагировал на «пластиковые» помидоры и гнилые фрукты в продаже.

А еще МАРТ сказал, что требования к маркетплейсам и интернет-продавцам уровняют в Беларуси.