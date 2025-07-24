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Экс-полицейским в Ростовской области дали восемь лет за взятку

Двух бывших инспекторов ДПС осудили за взятку в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области два бывших инспектора ДПС получили срок за то, что взяли взятку у пьяной автоледи. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

Как выяснило следствие, в октябре прошлого года инспекторы патрулировали дороги в Боковском районе. И там они остановили автомобиль. За рулем была пьяная женщина. У нее не было при себе прав и страхового полиса ОСАГО. Вместо того, чтобы направить водительницу на освидетельствование, а ее машину — на штрафстоянку, полицейские получили от женщины взятку в размере 24 тысяч рублей.

Вернувшись домой, автоледи сообщила в полицию о случившемся. Было возбуждено уголовное дело. Инспекторов задержали. Суд приговорил их к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. А еще назначил штраф в размере 240 тысяч рубле. Также бывшие полицейские не могут занимать должность на государственной службе в течение пяти лет.

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