Экс-полицейским в Ростовской области дали восемь лет за взятку

Как выяснило следствие, в октябре прошлого года инспекторы патрулировали дороги в Боковском районе. И там они остановили автомобиль. За рулем была пьяная женщина. У нее не было при себе прав и страхового полиса ОСАГО. Вместо того, чтобы направить водительницу на освидетельствование, а ее машину — на штрафстоянку, полицейские получили от женщины взятку в размере 24 тысяч рублей.