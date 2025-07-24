Узбекистанцам заплатят за информацию о незаконной добыче ископаемых

Чтобы получить вознаграждение, необходимо заснять нарушения на фото или видео и передать информацию через систему геомониторинга. Сообщение должно включать сведения о точном адресе, дате и времени съемки. Кроме того, бдительные граждане должны сообщить всю известную им информацию о нарушителях.