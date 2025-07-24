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Узбекистанцам заплатят за информацию о незаконной добыче ископаемых

Узбекистанцы смогут получить вознаграждение за сведения о незаконной добыче полезных ископаемых и других нарушениях правил недропользования. Размер выплат указан в правительственном постановлении.

За информацию о незаконной добыче или перевозке нерудных ископаемых бдительный гражданин получит вознаграждение в размере одной БРВ (375 тыс. сумов). Выплата за сообщение о других нарушениях правил добычи и переработки ископаемых — до 5% от суммы штрафа, который выплатит нарушитель.

Чтобы получить вознаграждение, необходимо заснять нарушения на фото или видео и передать информацию через систему геомониторинга. Сообщение должно включать сведения о точном адресе, дате и времени съемки. Кроме того, бдительные граждане должны сообщить всю известную им информацию о нарушителях.

Срок рассмотрения материалов составит до 15 рабочих дней.