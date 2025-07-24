Таиланд нанёс авиаудары по двум военным объектам в Камбодже

Таиланд направил 6 истребителей F-16 к границе с Камбоджей и нанес авиаудары по двум военным объектам на территории соседней страны. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление тайской армии.
Ранее на границе двух государств начались перестрелки на фоне обострения двусторонних отношений. Посольство Таиланда призвало своих граждан срочно покинуть территорию Камбоджи.
Как сообщает Khmer Times, камбоджийские вооружённые силы перешли к контратакам, назвав свои действия «самообороной». Основные столкновения развернулись утром в спорной пограничной зоне провинции Оддар-Меанчей.
Власти Камбоджи призвали граждан «не паниковать, не скупать рис и не повышать цены на базовые товары».
Тем временем Таиланд усилил пограничный контроль. В ответ Камбоджа ограничила поставки электроэнергии, топлива и доступ к интернету. По данным Pattaya Now, происходящее может негативно повлиять на экономику обеих стран.
В Сети уже начали появляться видео с кадрами стрельбы на приграничных территориях.
Ранее сообщалось, что в Таиланде арестовали 30-летннюю женщину за соблазнение буддийских монахов.