МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Работавшие в 2024 году пенсионеры получат перерасчет страховых пенсий 1 августа в беззаявительном формате, сообщили в пресс-службе Соцфонда России.
«С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прибавка у каждого работающего пенсионера будет индивидуальной, но максимально можно получить три пенсионных коэффициента.
«Мы сделали все возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчёта», — передаются в сообщении слова главы Соцфонда Сергея Чиркова.