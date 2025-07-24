Работавшие в 2024 году пенсионеры получат перерасчет страховых пенсий

«Мы сделали все возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчёта», — передаются в сообщении слова главы Соцфонда Сергея Чиркова.