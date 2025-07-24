В Отрадном Самарской области появилось новое оборудование для УЗИ-диагностики

В местную больницу привезли два новых современных аппарата УЗИ. Один поставили в женской консультации, второй — в детском отделении.
Эти новые аппараты могут делать все виды ультразвуковых исследований. Теперь беременные смогут проверять состояние малыша прямо в городе, не нужно ехать в другие больницы. Также можно будет делать УЗИ сердца детям.
Главный врач больницы Ирина Назаркина считает, что это хорошая техника, которая поможет лучше следить за здоровьем мам и детей. Врачи уже умеют с ней работать, а скоро пройдут дополнительные курсы.
Новые аппараты купили по национальной программе «Продолжительная и активная жизнь». В этом году больница также получила новое рентген-оборудование, кардиографы, томограф и эндоскопы.
Теперь жителям Отрадного стало проще и быстрее проходить важные обследования.
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