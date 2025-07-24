В Казани фонтан у оперного театра закрыли на ремонт

В Казани фонтан у театра оперы и балета имени Мусы Джалиля закрыли на ремонт из-за аварийного состояния. Его откроют только в следующем году.
Фонтан изначально хотели отремонтировать уже в июле, однако работы растянулись. Специалисты обнаружили, что подводящие инженерные коммуникации сильно изношены, целостность конструкции чаши нарушена.
В этом году объект обследуют, аварийные конструкции демонтируют, после чего разработают проектно-сметную документацию по капремонту и восстановлению. Сейчас фонтан обнесли забором, сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.