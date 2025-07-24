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В Казани фонтан у оперного театра закрыли на ремонт

Его откроют только в следующем году.

Источник: комитет внешнего благоустройства Казани

В Казани фонтан у театра оперы и балета имени Мусы Джалиля закрыли на ремонт из-за аварийного состояния. Его откроют только в следующем году.

Фонтан изначально хотели отремонтировать уже в июле, однако работы растянулись. Специалисты обнаружили, что подводящие инженерные коммуникации сильно изношены, целостность конструкции чаши нарушена.

В этом году объект обследуют, аварийные конструкции демонтируют, после чего разработают проектно-сметную документацию по капремонту и восстановлению. Сейчас фонтан обнесли забором, сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.