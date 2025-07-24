Экс-защитник «Крыльев Советов» Бейл может продолжить карьеру в «Антверпене»

Официально 30-летний бывший футболист волжан пока без клуба. Однако его заметили в заявке бельгийской команды.
Голландец Гленн Бейл ушел из «Крыльев Советов» в конце июня нынешнего года. Выступал за «зелено-бело-синих» с лета 2021-го. Переходил из «Эммена». Также был в молодежке «Гронингена» и ФК «Дордрехт».
За самарцев сыграл в 108 матчах. Забил семь мячей. Плюс девять ассистов, 24 желтые и три красные карточки. В прошлом сезоне РПЛ выходил на поле 21 раз. Отметился голом, результативной передачей, пятью «горчичниками» и удалением.
Недавно подписчики телеграм-канала «Привет со Дна» заметили Бейла в заявке бельгийского «Антверпена» на игру с голландским клубом «Виллем II». Та встреча завершилась в пользу, возможно, новой команды Гленна — 2:0 (6+).
Ранее писали, что наставник «Пари НН» Алексей Шпилевский ожидает сложный матч второго тура в Самаре против «КС» (6+).
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