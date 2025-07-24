Армейское командование Таиланда сообщило об ответом обстреле Камбоджи

Тайские военные в ответ на удар от Камбоджи обстреляли ее территорию. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в командовании Второго военного округа сухопутных войск Таиланда.
Утром Камбоджа атаковала приграничную зону в провинции Сисаке. Позже шесть военных самолетов F-16 Вооруженных сил Таиланда вылетели для нанесения ответного удара.
— В 10:58 пилоты подтвердили успешное поражение позиций 8-го и 9-го пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи, расположенных на камбоджийской территории, — уточнило командование в пресс-службе.
Отношения между странами резко ухудшились из-за спорной территории, которую Камбоджа и Таиланд признают своей.
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