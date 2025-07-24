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Армейское командование Таиланда сообщило об ответом обстреле Камбоджи

Тайские военные в ответ на удар от Камбоджи обстреляли ее территорию. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в командовании Второго военного округа сухопутных войск Таиланда.

Тайские военные в ответ на удар от Камбоджи обстреляли ее территорию. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в командовании Второго военного округа сухопутных войск Таиланда.

Утром Камбоджа атаковала приграничную зону в провинции Сисаке. Позже шесть военных самолетов F-16 Вооруженных сил Таиланда вылетели для нанесения ответного удара.

— В 10:58 пилоты подтвердили успешное поражение позиций 8-го и 9-го пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи, расположенных на камбоджийской территории, — уточнило командование в пресс-службе.

Отношения между странами резко ухудшились из-за спорной территории, которую Камбоджа и Таиланд признают своей.

Ранее стало известно, что очередное пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского, касающееся ситуации на Южном Кавказе, начинает сбываться. Еще в 2013 году Жириновский предрек, что после обострения конфликта на Ближнем Востоке удар придется по региону Закавказья.

26 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о победе исламской республики над Израилем по итогам конфликта. 24 июня граждане страны устроили массовые торжества в Тегеране в честь «победы» в конфликте против израильского режима. Центральным местом проведений мероприятия стала площадь Энекеляб-э Эслами.

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