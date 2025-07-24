Президент Мексики Шейнбаум осудила слова футболиста Чичарито о женщинах

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум осудила слова мексиканского футболиста, экс-игрока национальной сборной, ныне выступающего за клуб «Гвадалахара» Чичарито (Хавьер Эрнандес Балькасар) о женщинах. Об этом сообщает ESPN.
Шейнбаум назвала Чичарито очень хорошим футболистом, а вот его идеи — «крайне сексистскими».
«Ему еще многому предстоит научиться. Я мать, я бабушка, я домохозяйка. Но я также Верховный главнокомандующий Вооруженными силами. Женщины могут быть кем угодно», — подчеркнула мексиканский лидер в ходе пресс-конференции.
Ранее Чичарито выложил у себя в соцсетях видеоролики с обращением к женщинам. Он заявил, что многие мужчины хотят любить, заботиться и обеспечивать своих избранниц, но для этого женщины должны принимать и уважать мужественность. Спортсмен отметил, что женщины искореняют мужественность, делая общество сверхчувствительным. Звезда мексиканского футбола выразил недоумение из-за того, что женщины хотят мужчину-кормильца, но считают уборку патриархальным угнетением.
«Дом — это не патриархат, это твой храм», — указал футболист в описании к ролику.