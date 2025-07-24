Президент Мексики Шейнбаум осудила слова футболиста Чичарито о женщинах

Ранее Чичарито выложил у себя в соцсетях видеоролики с обращением к женщинам. Он заявил, что многие мужчины хотят любить, заботиться и обеспечивать своих избранниц, но для этого женщины должны принимать и уважать мужественность. Спортсмен отметил, что женщины искореняют мужественность, делая общество сверхчувствительным. Звезда мексиканского футбола выразил недоумение из-за того, что женщины хотят мужчину-кормильца, но считают уборку патриархальным угнетением.