В России расшифровали письма французского посла XVI века об Иване Грозном

Уральский ученый Сергей Рябов расшифровал письма французского дипломата XVI века об Иване Грозном, пишет «Газета.Ru».
Историк УрФУ рассказал, что обнаружил, транскрибировал и перевел два письма французского посла-резидента в Копенгагене (Дания) Шарля де Данзе, отправленные королю Генриху III Валуа 14 октября 1574 года и 28 февраля 1577 года, во время работы в Национальной библиотеке Франции.
Рябов отметил, что большая часть письма от 28 февраля 1577 года посвящена вопросам французской торговли на Балтике, в русской Нарве, и планам создания польско-шведского союза против державы Ивана Грозного. Кроме того, в письме говорится о попытках английского двора создать протестантскую коалицию против католических держав, в первую очередь против Испании.
Другое послание посвящено, в основном, французским планам сохранения корон Речи Посполитой после бегства Генриха де Валуа из Польши летом 1574 года.
По словам ученого, почти каждое дипломатическое послание эпохи Ренессанса представляет собой многоуровневый текст, содержащий несколько сюжетов. В то время каждый дипломат имел свой шифр, отличающийся набором символов, их сочетаниями с буквами, понятиями и терминами.
Рябов пояснил, что письма Шарля де Данзе являются одним из главных источников реконструкции внешней политики французского королевского двора в Балтийском регионе во второй половине XVI века. Так как в период 1570-х годов крайне мало его корреспонденции, любой документ представляет большой интерес.
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