В России расшифровали письма французского посла XVI века об Иване Грозном

Рябов отметил, что большая часть письма от 28 февраля 1577 года посвящена вопросам французской торговли на Балтике, в русской Нарве, и планам создания польско-шведского союза против державы Ивана Грозного. Кроме того, в письме говорится о попытках английского двора создать протестантскую коалицию против католических держав, в первую очередь против Испании.