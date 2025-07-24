Суд может ликвидировать омскую федерацию айкидо

Центральный райсуд Омска начал рассмотрение административного иска Минюста к местной Федерации айкидо. Ведомство требует ликвидировать спорторганизацию за нарушение закона об общественных объединениях. Об этом сообщил 24 июля канал t.me/courts_of_the_Omsk_region.
«Истец утверждает, что в нарушение требований абз. 8 ч. 1 ст. 29 Федерального закона № 82-ФЗ “Об общественных объединениях” и приказа Минюста России от 30 сентября 2021 года № 185, административный ответчик не предоставил обязательный ежегодный отчет об объеме денежных средств и другого имущества, полученного от иностранных источников, о цели их расходования и использования, за 2024 год», — говорится в сообщении.
Суд может признать организацию прекратившей деятельность и исключить ее из Единого реестра юрлиц.
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