Суд может ликвидировать омскую федерацию айкидо

«Истец утверждает, что в нарушение требований абз. 8 ч. 1 ст. 29 Федерального закона № 82-ФЗ “Об общественных объединениях” и приказа Минюста России от 30 сентября 2021 года № 185, административный ответчик не предоставил обязательный ежегодный отчет об объеме денежных средств и другого имущества, полученного от иностранных источников, о цели их расходования и использования, за 2024 год», — говорится в сообщении.