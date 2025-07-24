Багреева: спорткомплекс в Некрасовке передан в аренду частному инвестору

«Спортивный комплекс передан в аренду в рамках программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта, которая реализуется в Москве с 2023 года. Арендатор в течение 25 лет обязан использовать эту площадку по назначению, но имеет право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, а также предоставлять сопутствующие сервисы, но не более чем на четверти общей площади», — сообщила заммэра.