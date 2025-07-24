Багреева: спорткомплекс в Некрасовке передан в аренду частному инвестору

Москва передала в долгосрочную аренду частному инвестору спорткомплекс в Некрасовке — трехэтажное здание на Сочинской улице общей площадью больше 3014 квадратных метра. Срок аренды составит 25 лет с условием сохранения спортивного профиля объектов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Спортивный комплекс передан в аренду в рамках программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта, которая реализуется в Москве с 2023 года. Арендатор в течение 25 лет обязан использовать эту площадку по назначению, но имеет право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, а также предоставлять сопутствующие сервисы, но не более чем на четверти общей площади», — сообщила заммэра.
В рамках программы сейчас ведется сбор заявок на аренду второго спортобъекта — аквастудии «На Береговой» с тремя бассейнами, расположенной на Береговой улице в Покровском-Стрешневе. Общая площадь — около 2 тыс. «квадратов».
Ранее частным инвесторам были переданы в долгосрочную аренду 10 спортивных объектов, в том числе многопрофильные спорткомплексы, теннисный корт, спортивный зал, площадки для организации спортивных секций.
Напомним, что программа повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта реализуется в столице Департаментом экономической политики и развития и Департаментом спорта. Арендная плата за объект устанавливается по итогам открытых аукционов, начальная ставка торгов — 5 тыс. рублей с НДС за один «квадрат» в год для площадей спортивного назначения и 1 рубль в год — для прочих площадей. По договору арендная плата ежегодно индексируется на уровень инфляции.