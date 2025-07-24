В Перми из-за ограничений задерживается отправление трёх рейсов в Сочи

По данным сайта аэровокзала, проблемы с вылетом возникли у рейсов трёх разных авиакомпаний. Все самолёты должны были отправиться по маршруту Пермь — Сочи 24 июля. Первый из них — ДР 366 — планировался к вылету в 5:50 часов утра, следующий — FV 6130 — в 6:40. Сейчас оба рейса перенесены на 13:35 часов дня 24 июля.