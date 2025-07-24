В Перми из-за ограничений задерживается отправление трёх рейсов в Сочи

Отправление трёх рейсов в Сочи задерживается в Перми из-за ограничений, сообщает онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино.
По данным сайта аэровокзала, проблемы с вылетом возникли у рейсов трёх разных авиакомпаний. Все самолёты должны были отправиться по маршруту Пермь — Сочи 24 июля. Первый из них — ДР 366 — планировался к вылету в 5:50 часов утра, следующий — FV 6130 — в 6:40. Сейчас оба рейса перенесены на 13:35 часов дня 24 июля.
Ещё один самолёт рейса N4 426 перенесён с 18:25 часов на 00:15 часов 25 июля. Причиной задержки трёх вылетов могли стать ограничения, которые были установлены в аэропорту Сочи ночью 24 июля. Телеграм-канал «Представитель Росавиации» рассказал, что приём и выпуск воздушных судов был приостановлен около 1 часа ночи.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — рассказывает канал.
Спустя четыре часа пресс-служба ведомства сообщила, что ограничения были сняты.