В России предложили запретить мигрантам участвовать в подпольных ММА-клубах

Власти хотят запретить мигрантом доступ в подпольные ММА-клубы.
К министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обратились с предложением ввести запрет на участие мигрантов в подпольных клубах смешанных единоборств (ММА). С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин.
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«В сложившейся ситуации представляется целесообразным рассмотреть возможность введения законодательных ограничений для иностранных граждан участвовать в деятельности подпольных клубов смешанных единоборств. Такое ограничение затруднит развитие нелегальных секций, фактически лишив их основной аудитории», — отмечается в документе. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении агентства ТАСС 24 июля.
Авторы инициативы утверждают, что в последнее время в России фиксируется рост преступности среди нелегальных мигрантов, прошедших подготовку именно в подпольных секциях ММА. Депутаты считают, что прямой запрет даст правоохранительным органам дополнительные инструменты для вмешательства и закрытия нелегальных тренировочных площадок.
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Они также указывают, что подобная мера поможет снизить уровень преступности и предотвратить распространение экстремистских настроений среди мигрантов. «В сочетании с усилением контроля за аккредитацией спортивных секций и строгим наказанием за проведение незаконных тренировок запрет на участие иностранцев в подпольных ММА-клубах станет действенным шагом для снижения преступности и предотвращения распространения экстремизма», — говорится в тексте запроса.
Ранее в Госдуме решили рассмотреть законопроект об обязательном лицензировании деятельности ММА-клубов и соревнований по смешанному боевому единоборству. Он был создан на основе обращений граждан и информации, размещенной в материале URA.RU. Лицензирование позволит исключить нелегальные клубы, установить надзор за тренерами и участниками и предотвратить распространение криминальной и экстремистской среды в этом виде спорта. Как подпольные ММА-клубы готовят преступников — в материале агентства.