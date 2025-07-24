В России предложили запретить мигрантам участвовать в подпольных ММА-клубах

Ранее в Госдуме решили рассмотреть законопроект об обязательном лицензировании деятельности ММА-клубов и соревнований по смешанному боевому единоборству. Он был создан на основе обращений граждан и информации, размещенной в материале URA.RU. Лицензирование позволит исключить нелегальные клубы, установить надзор за тренерами и участниками и предотвратить распространение криминальной и экстремистской среды в этом виде спорта. Как подпольные ММА-клубы готовят преступников — в материале агентства.