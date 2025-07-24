Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Пятой республики Брюно Ретайо затеяли конфликт. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Le Parisien.
Министр, отмечают собеседники издания, два-три раза отличился нападками на президента, что остальные члены кабмина совершенно не восприняли. Во Франции полно проблем с безопасностью, потому к работе Ретайо достаточно вопросов.
В ходе последнего заседания министров Макрон критически допросил министра по поводу ситуации на юге Франции. Так, предположили источники, президент отреагировал на интервью Ретайо, в котором он заявил, что «макронизм закончится вместе с Макроном».
Ранее во Франции сообщили, что власти страны во главе с президентом Эммануэлем Макроном хотят спровоцировать открытый военный конфликт с Россией. Все ради усиления собственной власти и введения тоталитарных законов.
Кроме того, французский лидер Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали в суд США на американскую ведущую Кэндис Оуэнс из-за ее высказываний о том, что первая леди Франции якобы сменила пол*.
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