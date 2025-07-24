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Омича оштрафовали за экстремистскую песню в соцсети

Суд вынес решение по инициативе прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

37-летний житель Полтавского района Омской области понес административную ответственность за распространение в интернете запрещенных материалов. Об этом сообщила прокуратура 24 июля.

«Гражданин в своем аккаунте в социальной сети “ВКонтакте” разместил в свободном доступе аудиозапись с текстом песни, включенной в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.

Нарушителя оштрафовали по статье № 20.29 КоАП РФ. Фигурант добровольно исполнил решение — удалил запрещенную аудиозапись.

Ранее «КП Омск» сообщила, что суд может закрыть местную федерацию айкидо.