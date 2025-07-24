Омича оштрафовали за экстремистскую песню в соцсети

37-летний житель Полтавского района Омской области понес административную ответственность за распространение в интернете запрещенных материалов. Об этом сообщила прокуратура 24 июля.
«Гражданин в своем аккаунте в социальной сети “ВКонтакте” разместил в свободном доступе аудиозапись с текстом песни, включенной в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.
Нарушителя оштрафовали по статье № 20.29 КоАП РФ. Фигурант добровольно исполнил решение — удалил запрещенную аудиозапись.
Ранее «КП Омск» сообщила, что суд может закрыть местную федерацию айкидо.