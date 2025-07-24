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Экс-губернатора Тамбовской области Егорова задержали по делу о крупной взятке

Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова задержали. Его подозревают в получении в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в правоохранительных органах.

Экс-главу Тамбовской области Егорова задержали.

Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова задержали. Его подозревают в получении в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в правоохранительных органах.

«Егоров задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сказал собеседник ТАСС. Сейчас с экс-чиновником проводятся следственные действия.

В рамках расследования следственные мероприятия проходят сразу по нескольким адресам, связанным с бывшим главой региона. Официального комментария по делу пока нет.