Экс-губернатора Тамбовской области Егорова задержали по делу о крупной взятке

Экс-главу Тамбовской области Егорова задержали.
Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова задержали. Его подозревают в получении в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в правоохранительных органах.
«Егоров задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сказал собеседник ТАСС. Сейчас с экс-чиновником проводятся следственные действия.
В рамках расследования следственные мероприятия проходят сразу по нескольким адресам, связанным с бывшим главой региона. Официального комментария по делу пока нет.