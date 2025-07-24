«В ту же секунду загорелись спина и голова». Два брата-школьника получили сильные ожоги при растопке бани под Воложином

Несчастный случай произошел в дереве Новоселки 23 июля. В тот день двое братьев хотели растопить печь в бане. Желая помочь бабушке, 14-летний подросток плеснул в печку бензин. Жидкость вспыхнула у него в руках и, испугавшись, он отбросил бутылку. Бутылка с бензином попала на 6-летнего мальчика, в ту же секунду у него загорелись спина и голова.