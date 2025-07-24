«В ту же секунду загорелись спина и голова». Два брата-школьника получили сильные ожоги при растопке бани под Воложином

В Воложинском районе двое детей госпитализированы с ожогами, сообщили в Следственном комитете.
Несчастный случай произошел в дереве Новоселки 23 июля. В тот день двое братьев хотели растопить печь в бане. Желая помочь бабушке, 14-летний подросток плеснул в печку бензин. Жидкость вспыхнула у него в руках и, испугавшись, он отбросил бутылку. Бутылка с бензином попала на 6-летнего мальчика, в ту же секунду у него загорелись спина и голова.
Происходящее увидела сестра мальчиков, она помогала сбивать пламя и позвала бабушку, которая окончательно все потушила и вызвала скорую помощь.
— Пострадавшие дети находятся в больнице. Шестилетний мальчик получил ожоги 24% тела, его 14-летний брат — 15%, — прокомментировали в СК.
Следователи работали на месте происшествия, проводится проверка.
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