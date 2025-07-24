ТАСС: Экс-глава Тамбовской области задержан по подозрению в получении взятки

Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров задержан по подозрению в получении взятки. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.
«Егоров задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). С ним проводятся следственные действия», — отметил собеседник агентства.
В настоящее время сразу по нескольким адресам в Москве и Тамбове у бывшего главы региона проходят обыски.
Накануне задержанного вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко доставили в Москву для проведения следственных действий. Вместе с ним в столицу отправили начальника областного управления капитального строительства Евгения Журу.
До этого бывший заместитель губернатора Краснодарского края Александр Нестеренко задержан сотрудниками регионального ФСБ РФ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.