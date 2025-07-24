Потребление электроэнергии в Ташкенте бьет рекорды из-за жары

По информации компании, в последние дни температура воздуха в столице и по всей стране значительно повысилась, что вызвало резкий рост нагрузки на энергетическую систему. В Ташкенте впервые уровень потребления электроэнергии превысил зимние максимумы — традиционно самые пиковые в году.