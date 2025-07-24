Потребление электроэнергии в Ташкенте бьет рекорды из-за жары

По информации компании, в последние дни температура воздуха в столице и по всей стране значительно повысилась, что вызвало резкий рост нагрузки на энергетическую систему. В Ташкенте впервые уровень потребления электроэнергии превысил зимние максимумы — традиционно самые пиковые в году.
«Энергосистема столкнулась с новыми историческими показателями по нагрузке и суточному потреблению. Это особенно ощутимо в столице, где наблюдается резкое увеличение нагрузки на электросети», — говорится в сообщении компании.
Специалисты предупреждают: если не принять меры, чрезмерная нагрузка может спровоцировать крупные аварийные отключения.
Для предотвращения подобных ситуаций в городе работают круглосуточные аварийные бригады, которые занимаются оперативным устранением неисправностей в электросетях.
Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, в некоторых районах столицы наблюдаются кратковременные отключения света. Поставщик электроэнергии приносит извинения жителям за доставленные неудобства.