Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потребление электроэнергии в Ташкенте бьет рекорды из-за жары

Из-за аномальной жары в Ташкенте зафиксированы рекордные показатели потребления электроэнергии, что привело к кратковременным перебоям в электроснабжении. Об этом сообщила компания «Ташэлектосеть».

Источник: Курсив

По информации компании, в последние дни температура воздуха в столице и по всей стране значительно повысилась, что вызвало резкий рост нагрузки на энергетическую систему. В Ташкенте впервые уровень потребления электроэнергии превысил зимние максимумы — традиционно самые пиковые в году.

«Энергосистема столкнулась с новыми историческими показателями по нагрузке и суточному потреблению. Это особенно ощутимо в столице, где наблюдается резкое увеличение нагрузки на электросети», — говорится в сообщении компании.

Специалисты предупреждают: если не принять меры, чрезмерная нагрузка может спровоцировать крупные аварийные отключения.

Для предотвращения подобных ситуаций в городе работают круглосуточные аварийные бригады, которые занимаются оперативным устранением неисправностей в электросетях.

Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, в некоторых районах столицы наблюдаются кратковременные отключения света. Поставщик электроэнергии приносит извинения жителям за доставленные неудобства.