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Эксперт объяснила, как растворимый кофе может повлиять на организм человека

Растворимый кофе может определенным образом повлиять на организм человека. Об этом рассказала гастроэнтеролог и врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Растворимый кофе может определенным образом повлиять на организм человека. Об этом рассказала гастроэнтеролог и врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

— Влияние этого напитка на пищеварение неоднозначно. С одной стороны, он стимулирует выработку желудочного сока, что может улучшить переваривание пищи, особенно белковой, — уточнила она.

Однако есть и обратная сторона — кофеин, который содержится в напитке, способен вызвать неприятные симптомы и боль в желудке, кишечнике. Поэтому растворимый кофе нельзя пить натощак, так как повышается вероятность развития язвенной болезни.

Кроме того, кофеин часто повышает артериальное давление и увеличивает частоту сердечных сокращений, передает слова эксперта RT.

Ранее стоматолог-пародонтолог Ният Кадиева также рассказала, что кофе, чай и газировка оказывают негативное влияние на эмаль зубов. О том, как минимизировать вред и какие компоненты в составе средств для ухода за ротовой полостью в этом помогут, «Вечерней Москве» рассказал врач — стоматолог-ортопед, эксперт бренда «Лесной бальзам» Гафизов Ален Алиевич.