Эксперт объяснила, как растворимый кофе может повлиять на организм человека

Ранее стоматолог-пародонтолог Ният Кадиева также рассказала, что кофе, чай и газировка оказывают негативное влияние на эмаль зубов. О том, как минимизировать вред и какие компоненты в составе средств для ухода за ротовой полостью в этом помогут, «Вечерней Москве» рассказал врач — стоматолог-ортопед, эксперт бренда «Лесной бальзам» Гафизов Ален Алиевич.