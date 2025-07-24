Эксперт объяснила, как растворимый кофе может повлиять на организм человека

Растворимый кофе может определенным образом повлиять на организм человека. Об этом рассказала гастроэнтеролог и врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
— Влияние этого напитка на пищеварение неоднозначно. С одной стороны, он стимулирует выработку желудочного сока, что может улучшить переваривание пищи, особенно белковой, — уточнила она.
Однако есть и обратная сторона — кофеин, который содержится в напитке, способен вызвать неприятные симптомы и боль в желудке, кишечнике. Поэтому растворимый кофе нельзя пить натощак, так как повышается вероятность развития язвенной болезни.
Кроме того, кофеин часто повышает артериальное давление и увеличивает частоту сердечных сокращений, передает слова эксперта RT.
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