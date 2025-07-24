Таиланд призвал своих граждан покинуть Камбоджу из-за риска эскалации конфликта

Напомним, что территориальный спор между Таиландом и Камбоджей вступил в новую фазу после инцидента 28 мая. В ходе перестрелки в спорной нейтральной зоне погиб военнослужащий камбоджийской армии. Обе страны взаимно обвиняют друг друга в провокации столкновения. До 24 июля стороны соблюдали относительное перемирие, воздерживаясь от дальнейшей эскалации.