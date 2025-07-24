Таиланд призвал своих граждан покинуть Камбоджу из-за риска эскалации конфликта

Власти Таиланда официально призвали своих граждан срочно покинуть Камбоджу на фоне обострения конфликта между странами. Как сообщает CNN со ссылкой на заявление посольства Таиланда в Пномпене, дипломаты предупредили о вероятном расширении и затягивании противостояния.
В опубликованном обращении таиландским гражданам, не имеющим веских причин оставаться в Камбодже, рекомендовано эвакуироваться при первой возможности. Посольство также призвало воздержаться от любых необязательных визитов в соседнюю страну.
«Гражданам Таиланда, в настоящее время проживающим в Камбодже без существенных причин оставаться, рекомендуется покинуть страну, как только это станет безопасно», — говорится в сообщении посольства в соцсети.
Напомним, что территориальный спор между Таиландом и Камбоджей вступил в новую фазу после инцидента 28 мая. В ходе перестрелки в спорной нейтральной зоне погиб военнослужащий камбоджийской армии. Обе страны взаимно обвиняют друг друга в провокации столкновения. До 24 июля стороны соблюдали относительное перемирие, воздерживаясь от дальнейшей эскалации.