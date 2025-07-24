Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На границе Таиланда и Камбоджи произошло вооруженное столкновение, есть погибшие

Перестрелки на границе Таиланда и Камбоджи начались рано утром 24 июля.

Источник: Комсомольская правда

На спорной границе между Камбоджей и Таиландом рано утром в четверг, 24 июля, начались перестрелки. Есть погибшие. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Камбоджи и военных обеих сторон.

Как передает агентство, военные обеих сторон обвинили друг друга в совершении первых выстрелов.

Представитель Минобороны Камбоджи заявил агентству, что войска королевства ответили в качестве самообороны.

Согласно сообщениям тайской армии, Камбоджа открыла огонь около храма Та Моан Тхом, который находится на спорной территории. Военные Таиланда утверждают, что камбоджийские войска с целью разведки применили беспилотник (БПЛА), а затем якобы собирались отправить в этот район своих солдат с тяжелым вооружением.

Напомним, командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда заявило об ответном авиаударе на обстрел своих войск из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в ходе пограничного столкновения с Камбоджей.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше