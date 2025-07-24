На границе Таиланда и Камбоджи произошло вооруженное столкновение, есть погибшие

На спорной границе между Камбоджей и Таиландом рано утром в четверг, 24 июля, начались перестрелки. Есть погибшие. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Камбоджи и военных обеих сторон.
Как передает агентство, военные обеих сторон обвинили друг друга в совершении первых выстрелов.
Представитель Минобороны Камбоджи заявил агентству, что войска королевства ответили в качестве самообороны.
Согласно сообщениям тайской армии, Камбоджа открыла огонь около храма Та Моан Тхом, который находится на спорной территории. Военные Таиланда утверждают, что камбоджийские войска с целью разведки применили беспилотник (БПЛА), а затем якобы собирались отправить в этот район своих солдат с тяжелым вооружением.
Напомним, командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда заявило об ответном авиаударе на обстрел своих войск из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в ходе пограничного столкновения с Камбоджей.