13 техногенных пожаров ликвидировали в Ростовской области за сутки

За сутки 23 июля 2025 года в Ростовской области потушили 13 техногенных пожаров и 9 возгораний сухой растительности, также ликвидировали последствия восьми ДТП, сообщают в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
В общей сложности на местах происшествий задействовали 304 специалиста и 76 единиц техники.
В экстренном ведомстве также предоставили прогноз погоды на сегодня, 24 июля. День должен пройти с переменной облачностью, местами возможны кратковременные дожди с грозами, в отдельных территориях ожидаются грозовые ливни с ветром до 20−23 м/с. Температура воздуха днем составит +25−30, в некоторых районах прогнозируют до +34 градусов. Сохранится высокая пожароопасность 4 и 5 классов.
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