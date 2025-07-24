13 техногенных пожаров ликвидировали в Ростовской области за сутки

В экстренном ведомстве также предоставили прогноз погоды на сегодня, 24 июля. День должен пройти с переменной облачностью, местами возможны кратковременные дожди с грозами, в отдельных территориях ожидаются грозовые ливни с ветром до 20−23 м/с. Температура воздуха днем составит +25−30, в некоторых районах прогнозируют до +34 градусов. Сохранится высокая пожароопасность 4 и 5 классов.