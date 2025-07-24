Транспортные прокуроры взяли на контроль задержки рейсов в аэропорту Омска

Соблюдение прав пассажиров в трех крупных аэропортах региона проверяет Западно-Сибирская транспортная прокуратура. 24 июля ведомство сообщило о массовых задержках рейсов в Омске, Новосибирске и Томске.
Расписание пришлось скорректировать из-за позднего прибытия воздушных судов. Так, в омском аэропорту имени Карбышева проблема коснулась рейса «Северного ветра». Отправления в Сочи ожидают 280 пассажиров, среди которых 11 детей.
«Осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса. В случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору по телефону: +7 (913) 921−70−00», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Омске БПЛА незаконно приземлился в санатории.