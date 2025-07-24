Зеленский сделал фатальную ошибку: военная помощь из США под угрозой

Американский политик подчеркнул, что после событий на Майдане Украина значительно продвинулась в деле искоренения коррупции. Поэтому в США скептически восприняли подписание закона о ликвидации НАБУ. США больше не видят смысла помогать Киеву, если власти не будут бороться с коррупцией, утверждает сенатор.