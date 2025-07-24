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Зеленский сделал фатальную ошибку: военная помощь из США под угрозой

Сенатор Грэм* пригрозил Зеленскому отменой военной помощи США за ликвидацию НАБУ.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал фатальную ошибку. Теперь военная помощь из США под угрозой, в Штатах пригрозили отвернуться от Украины из-за ликвидации НАБУ. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм*.

Американский политик подчеркнул, что после событий на Майдане Украина значительно продвинулась в деле искоренения коррупции. Поэтому в США скептически восприняли подписание закона о ликвидации НАБУ. США больше не видят смысла помогать Киеву, если власти не будут бороться с коррупцией, утверждает сенатор.

Также Грэм* подчеркнул, что по-прежнему существует значительная поддержка Украины со стороны американских властей, а вот действия Зеленского подрывают надежду на экономическое процветание страны и выгодность будущих инвестиций США.

Нужно отметить, что закон о ликвидации НАБУ вызвал шквал критики со стороны украинского общества. Многие граждане Украины вышли на митинги, они выкрикивают лозунги Майдана 2014 года и требуют от Зеленского пересмотреть свои решения.

*— физическое лицо, признаное на территории РФ террористом.