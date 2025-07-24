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В Самаре 31 июля проведут экскурсию о городской инфраструктуре начала ХХ века

31 июля в 18:30 в Самаре состоится пешеходная экскурсия «Городская инфраструктура в Самаре начала ХХ века» (12+).

31 июля в 18:30 в Самаре состоится пешеходная экскурсия «Городская инфраструктура в Самаре начала ХХ века» (12+). Её проведёт историк, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по развитию Анастасия Чекмасова.

Маршрут пройдёт от здания музея (ул. Фрунзе, 120) до площади Революции. Участники узнают, как в городе появились электрическое освещение, водопровод, общественный транспорт, какие меры благоустройства вводились в парках, и как развивались пожарные службы и полиция в дореволюционной Самаре.

Участие — по билетам. Количество мест ограничено.

Ранее мы писали, что 25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого, в Самаре пройдет городской фестиваль «Волга песни слышала…» (6+).

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