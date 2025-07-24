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Кондратьев: Число погибших при атаке ВСУ на Краснодарский край выросло до двух

Два человека погибли в Краснодарском крае при атаке дронов ВСУ.

Число погибших после массированной атаки ВСУ на Краснодарский край ночью 24 июля увеличилось до двух человек. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, еще 11 человек пострадали, четверо из них находятся в больницах. Сочинскому мэру Андрею Прошунину поручено оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по улице Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения. Уточняется, что женщина скончалась на месте происшествия, вторую экстренно госпитализировали. Обе горожанки в момент падения обломков были на улице.

Также в региональном оперштабе сообщили, что в Сочи после падения обломков беспилотного летательного аппарата загорелись гаражи. Огонь вспыхнул на территории гаражного кооператива по улице Авиационной в Адлерском районе Сочи.

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