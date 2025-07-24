Кондратьев: Число погибших при атаке ВСУ на Краснодарский край выросло до двух

Ранее сообщалось, что в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по улице Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения. Уточняется, что женщина скончалась на месте происшествия, вторую экстренно госпитализировали. Обе горожанки в момент падения обломков были на улице.