СК возбудил дело после исчезновения пассажирского самолета в Амурской области

В Амурской области возбуждено уголовное дело после исчезновения пассажирского самолета Ан-24. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Расследование начато по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее гибель более трех человек.