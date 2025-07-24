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СК возбудил дело после исчезновения пассажирского самолета в Амурской области

В Амурской области возбуждено уголовное дело после исчезновения пассажирского самолета Ан-24. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Расследование начато по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее гибель более трех человек.

Уголовное дело возбуждено после пропажи самолета Ан-24 в Приамурье.

В Амурской области возбуждено уголовное дело после исчезновения пассажирского самолета Ан-24. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Расследование начато по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее гибель более трех человек.

«В Амурской области следователи СК России возбудили уголовное дело в связи происшествием с пассажирским самолетом», — говорится в официальном сообщении ведомства в telegram-канале. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее гибель более трех человек.

В настоящее время местонахождение воздушного судна неизвестно. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, опрашиваются сотрудники авиакомпании и службы аэропорта, а также родственники пропавших пассажиров. Специалисты изучают документацию по техническому обслуживанию самолета и анализируют действия экипажа перед вылетом.

Ранее стало известно, что в Амурской области пропал с радаров пассажирский самолет Ан-24. Он выполнял рейс по маршруту Благовещенск — Тында. На борту было 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа.

Накануне в регионе прошла сильная буря. В Белогорске на фоне непогоды введен режим чрезвычайной ситуации. Город остался без электричества, воды и связи.