Обрушившуюся подпорную стену в красноярском Солнечном восстановят к октябрю

Напомним, часть подпорной стены на проспекте 60 лет образования СССР между домами № 56 и № 58 рухнула 26 июня из-за дождя. За месяц до этого ее признали аварийной и ввели режим угрозы ЧС. Тем не менее ремонт не начали в срок — как объясняют в мэрии, помешала непогода.