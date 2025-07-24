Обрушившуюся подпорную стену в красноярском Солнечном восстановят к октябрю

Подрядчик обещает закончить аварийные работы на обрушившейся подпорной стене в Солнечном к концу сентября или середине октября. Об этом сообщили на выездном совещании с исполняющим обязанности мэра Красноярска Алексеем Шуваловым.
Напомним, часть подпорной стены на проспекте 60 лет образования СССР между домами № 56 и № 58 рухнула 26 июня из-за дождя. За месяц до этого ее признали аварийной и ввели режим угрозы ЧС. Тем не менее ремонт не начали в срок — как объясняют в мэрии, помешала непогода.
Работу выполняет фирма «Стройгарант». Частичный ремонт выполнят за счет контрфорсов, а основная стенка будет сделана с помощью габионной сетки.
«К сожалению, здесь слабые грунты, тяжелую технику использовать сложно. Поэтому большая часть работ будет производиться вручную либо техникой, которая имеет более устойчивое основание и не имеет высокой массы», — рассказал руководитель департамента городского хозяйства и транспорта Дмитрий Безруких.
Также и. о. главы города Алексей Шувалов рассказал, какие меры были приняты в ответ на проверки прокуратуры. Напомним, ранее надзорное ведомство обвинило мэрию в бездействии.
В мэрию было внесено представление прокурора. В ответ двух сотрудников привлекли к дисциплинарной и материальной ответственности, сообщил Алексей Шувалов. Также он добавил, что в администрации внимательно следят за ситуацией с подпорными стенками в Солнечном.
«В Солнечном очень серьезные проблемы. Мы эти истории все мониторим. Управляющие компании тоже должны выполнять свои функции по содержанию, ремонту этих подпорных стен», — отметил он.