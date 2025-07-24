1 сентября выпадает на выходной: когда пройдут линейки в школах Казахстана

«Скорее всего, если педсоветы посчитают возможным торжественное мероприятие провести именно 1 сентября, мы, конечно, такую возможность дадим. Но официально все мероприятия должны будут проходить именно 2 сентября, потому что это именно рабочий день. Мы видим, что всегда так было. Мы просмотрели историю: первые выходные дни не только в этом году совпадают 1 сентября, были и другие года, и в другое время всегда начиналось 2 сентября. Как сейчас с экспертами мы обсуждали, именно в рабочие время, то есть, если 2 сентября — это рабочий день, значит учебное занятие должно начинаться и все мероприятия со 2 сентября», — ответил заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев.