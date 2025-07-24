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Россия приостановила подачу газа в Армению: что случилось

Подачу газа из РФ в Армению временно приостановили.

Источник: Комсомольская правда

Подача природного газа в Армению из России приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Газпром Армения».

Отмечается, что с 24 по 26 июля Армения останется без российского газа из-за аварийных работ на транзитном трубопроводе. Подача природного газа будет приостановлена на 60 часов — с 7:00 24 июля до 19:00 26 июля по местному времени.

Причиной остановки стали неотложные ремонтные работы на участке «Казах-Сагурамо» магистрального газопровода «Северный Кавказ — Закавказье», который проходит по территории Грузии. Компания подчеркивает, что потребители не почувствуют перебоев — снабжение будет обеспечено за счет внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана.

Тем временем стало известно, что с начала 2025 года Евросоюз увеличил закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) на 1,7% по сравнению с прошлым годом. Общий объем поставок превысил 11 миллиардов кубометров.

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