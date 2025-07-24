В ГД заявили, что многодетные мамы находятся в приоритете у государства

Многодетные матери находятся в приоритете у государства, сказал в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.
Он отметил, что в первом чтении принята инициатива, приравнивающая матерей-героинь к Героям России и Героям Труда. Толмачев назвал материнский труд настоящим подвигом.
По словам депутата, женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более новых граждан России, положены статус и льготы на уровне высших лиц страны. Он пояснил, что речь идет о ежемесячных выплатах в размере более 70 тысяч рублей, внеочередной медпомощи, билетах, бесплатных путевках, обучении, пользовании залами официальных лиц и делегаций.
Также Толмачев добавил, что предусмотрено право на первоочередное получение материалов для строительства или ремонта дома. По его мнению, такая мера очень востребована для многодетных семей.
Депутат рассказал, что еще одним нововведением станет возможность бесплатно пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование.
Кроме того, предполагается перерасчет пенсий многодетным родителям с учетом снятия ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком в возрасте до 1,5 лет.
Ранее в ЛДПР предложили обязать работодателей предоставлять возможность работать удаленно беременным женщинам, матерям детей до трех лет, а также родителям-одиночкам с детьми до 14 лет, многодетным сотрудникам и родителям детей с инвалидностью.