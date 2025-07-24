В ГД заявили, что многодетные мамы находятся в приоритете у государства

По словам депутата, женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более новых граждан России, положены статус и льготы на уровне высших лиц страны. Он пояснил, что речь идет о ежемесячных выплатах в размере более 70 тысяч рублей, внеочередной медпомощи, билетах, бесплатных путевках, обучении, пользовании залами официальных лиц и делегаций.