Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске произошли новые отключения света 24 июля

По данным ЕДДС, без электроснабжения по состоянию на вторую половину дня 24 июля остались десятки улиц в разных районах города.

Источник: AP 2024

24 июля в Хабаровске вновь зафиксированы масштабные отключения света. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба на портале городской администрации.

По данным ЕДДС, без электроснабжения по состоянию на вторую половину дня 24 июля остались десятки улиц в разных районах города. Среди них — Ленина, Гамарника, Постышева, Мухина, Павловича, Орлова, а также Тихоокеанская, Артемовская, Сарапульская, Краснореченская, Монтажная и Эстафетная.

С утра в зону отключений также попали улицы Малиновского, 8-е Марта, Нагорная, Парковая, Войсковая, Автобусная, Мате Залки, Ульяновская, Барабинская, Магаданская, Герцена, Ворошилова, Суворова, Кутузова и другие.

Сроки восстановления подачи электроэнергии пока не называются. Аварийные бригады работают на нескольких подстанциях, в том числе «Ц», «СТ» и «Горка».

По данным сервиса 2GIS, из-за блэкаута нарушена работа светофоров на ключевых перекрёстках, включая пересечения Ленина с Пушкина и Постышева, что осложняет дорожную ситуацию в центре.