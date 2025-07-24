В Хабаровске произошли новые отключения света 24 июля

24 июля в Хабаровске вновь зафиксированы масштабные отключения света. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба на портале городской администрации.
По данным ЕДДС, без электроснабжения по состоянию на вторую половину дня 24 июля остались десятки улиц в разных районах города. Среди них — Ленина, Гамарника, Постышева, Мухина, Павловича, Орлова, а также Тихоокеанская, Артемовская, Сарапульская, Краснореченская, Монтажная и Эстафетная.
С утра в зону отключений также попали улицы Малиновского, 8-е Марта, Нагорная, Парковая, Войсковая, Автобусная, Мате Залки, Ульяновская, Барабинская, Магаданская, Герцена, Ворошилова, Суворова, Кутузова и другие.
Сроки восстановления подачи электроэнергии пока не называются. Аварийные бригады работают на нескольких подстанциях, в том числе «Ц», «СТ» и «Горка».
По данным сервиса 2GIS, из-за блэкаута нарушена работа светофоров на ключевых перекрёстках, включая пересечения Ленина с Пушкина и Постышева, что осложняет дорожную ситуацию в центре.