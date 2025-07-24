В Хабаровске произошли новые отключения света 24 июля

По данным ЕДДС, без электроснабжения по состоянию на вторую половину дня 24 июля остались десятки улиц в разных районах города. Среди них — Ленина, Гамарника, Постышева, Мухина, Павловича, Орлова, а также Тихоокеанская, Артемовская, Сарапульская, Краснореченская, Монтажная и Эстафетная.