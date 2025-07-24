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ФСБ задержала 9 человек за призывы к убийствам военных

Сотрудники правоохранительных органов задержали девять человек в восьми регионах России по подозрению в призывах к убийству российских военных, полицейских и членов их семей. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Срочная новость Сотрудники правоохранительных органов задержали девять человек в восьми регионах России по подозрению в призывах к убийству российских военных, полицейских и членов их семей. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).